 Moheet on google
الأحد 9 يوليو 2017 09:37 مساءً
روابط سريعة
خالد الجندى: للموت طعمًا واحدًا
الشيخ خالد الجندى

خالد الجندى: للموت طعمًا واحدًا

2017-07-09 20:19:34
كتب - متابعات

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الله اختار الشهيد ليكون صاحب النبى محمد -صلى الله عليه وسلم-، فى الجنة.

وأضاف في حلقة برنامجه “لعلهم يفقهون”، المذاع على شاشة “dmc” مساء اليوم، اليوم الأحد، أن للموت طعمًا واحدًا، منوهًا بأن الشهيد يشعر بألم الموت مثل “القرصة”، مستشهدًا بما روى الإمام أحمد (7953)، والترمذي (1668)، والنسائي (3161)، وابن ماجة (2802)، وابن حبان (4655)، والبيهقي (18525) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ مَسِّ الْقَتْلِ، إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مَسِّ الْقَرْصَةِ».

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3