قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الله اختار الشهيد ليكون صاحب النبى محمد -صلى الله عليه وسلم-، فى الجنة.

وأضاف في حلقة برنامجه “لعلهم يفقهون”، المذاع على شاشة “dmc” مساء اليوم، اليوم الأحد، أن للموت طعمًا واحدًا، منوهًا بأن الشهيد يشعر بألم الموت مثل “القرصة”، مستشهدًا بما روى الإمام أحمد (7953)، والترمذي (1668)، والنسائي (3161)، وابن ماجة (2802)، وابن حبان (4655)، والبيهقي (18525) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ مَسِّ الْقَتْلِ، إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مَسِّ الْقَرْصَةِ».