شهد محيط استاد برج العرب، تشديدات أمنية قبل ساعات من مباراة الزمالك والأهلي الليبي، مساء اليوم، في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الزمالك الفريق الليبي، في حضور الجماهير، بحثا عن التأهل إلى ربع النهائي، الذي يتحقق في حالة فوز الأبيض، وعدم خسارة اتحاد العاصمة الجزائري من كابس يونايتد الزيمبابوي.

وشهد محيط الإستاد انتشارا أمنيا مكثفا، عن طريق لجان وكمائن أمنية كل 10 كيلومترات، إلى جانب التفتيش الخاص، للتأكد من عدم حمل لافتات مسيئة أو شماريخ يتم إشعالها في الملعب، فيما حرصت على إبعاد أي مشجع لا يحمل تذكرة عن محيط الاستاد.