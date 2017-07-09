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أسامة هيكل يدعو لفرض حظر طيران على قطر
أسامة هيكل

أسامة هيكل يدعو لفرض حظر طيران على قطر

2017-07-09 20:36:53
كتب - متابعات

طالب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، بتوقيع عقوبات اقتصادية على قطر، عن طريق غلق الموانئ على السفن القطرية، وحظر الطيران وهو ما سيؤثر تاثيرًا كبيرًا على تلك الدولة، مضيفًا: “يجب اللجوء لمجلس الأمن لأنه مكلف بالتعاون مع هذه القضايا بشكل جيد، كما أننا نمتلك الأدلة والمستندات”.

وأضاف “هيكل”، في تصريحات لبرنامج “بصراحة”، على “نجوم إف إم”، اليوم الأحد، أن الوقت ليس في صالحنا ولازم نعمل إجراء ونخلق ضغط خارجي لأن النظام القطري داعم للإرهاب.
وتابع: “مشكلتنا أننا مش قادرين نعبر عن قضيتنا دوليًا، ومحتاجين نقف على رجلينا عشان نبقى دولة حقيقية”,

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