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رئيس الحكومة الجزائرية يلتقي سفيرتي الولايات المتحدة وكندا
رئيس الحكومة الجزائرية الجديد - عبد المجيد تبون

رئيس الحكومة الجزائرية يلتقي سفيرتي الولايات المتحدة وكندا

2017-07-09 21:08:49
أ ش أ

التقى رئيس الحكومة الجزائرية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، سفيرتي كل من الولايات المتحدة الأمريكية جوان بولاشيك، وكندا إيزابيل روا، في ختام مهمتهما بالجزائر.

وذكرت الحكومة الجزائرية - في بيان اليوم - “أن تبون والسفيرة الأمريكية أعربا، خلال اللقاء، عن ارتياحهما لجودة علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين؛ لاسيما على الصعيد السياسي والاقتصادي وتجديد عزمهما على إعطاء دفعة جديدة للحوار الاستراتيجي بين البلدين”.

وأوضح البيان “أن لقاء تبون مع سفيرة كندا، كان فرصة للتطرق إلى تطور العلاقات الثنائية في شتى المجالات؛ لاسيما الاقتصادي وكذلك تبادل وجهات النظر حول الشروط الواجب توفيرها بهدف تعزيز التعاون والشراكة في القطاعات الواعدة على غرار الطاقة والتكنولوجيات الجديدة والزراعة”.

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