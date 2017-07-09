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مندوبية العراق لدى الجامعة العربية تنعي السفير أحمد بن حلي
السفير احمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية

مندوبية العراق لدى الجامعة العربية تنعي السفير أحمد بن حلي

2017-07-09 20:17:18
أ ش أ

نعت مندوبية جمهورية العراق لدى جامعة الدول العربية، بأسى وحزن نائب الأمين العام السفير أحمد بن حلي، الذي وافته المنية جراء مرض عضال.

وذكرت مندوبية العراق في الجامعة العربية - في بيان أصدرته اليوم الأحد - أن الفقيد أفنى عمره في النضال ضد الاستعمار وخدمة قضايا أمته المصيرية والعمل الدبلوماسي الدؤوب وبكل تفان وإخلاص وكفاءة.

وقدمت المندوبية العراقية أحر التعازي وخالص المواساة إلى ذوي الراحل العزيز والأمين العام للجامعة العربية، وجميع العاملين في الجامعة، داعية أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وفسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان على هذا المصاب الجلل.

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