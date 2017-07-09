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حسام غالي ينتظم في مران الأهلي وحمودي يواصل التأهيل
حسام غالي

حسام غالي ينتظم في مران الأهلي وحمودي يواصل التأهيل

2017-07-09 19:27:21

انتظم حسام غالى قائد الأهلى فى مران فريقه اليوم الأحد المقام على ملعب التتش بالجزيرة والذي يأتي استعدادًا لمباراة وادى دجلة فى كأس مصر المقرر لها الأربعاء.
وحصل غالى على راحة سلبية من الجهاز الفنى لمدة 48 ساعة قبل مباراة القطن الكاميرونى والتى انتهت بفوز الأهلى بثلاثة أهداف لهدف ليتأهل الأهلى لدور الـ8 من دورى الأبطال بعد مشادته مع حسام البدري في مباراة المصري البورسعيدي، فى الوقت الذي غاب كل من أحمد حمودى وحسين السيد ووليد سليمان عن المران المقام حاليا.
خضع الثنائي مارسيلو وحمودى لجلسة تأهيلية بالجيم بعد أن تعرض حمودى والسيد  للإصابة فى العضلة الضامة، فيما جاء غياب وليد سليمان بداعي الإجهاد.

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