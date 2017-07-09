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مصادر عسكرية سورية: ملتزمون بالهدنة في درعا والقنيطرة والسويداء
قوات الجيش السورى فى درعا ـ سوريا

مصادر عسكرية سورية: ملتزمون بالهدنة في درعا والقنيطرة والسويداء

2017-07-09 19:29:33
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أعلنت مصادر عسكرية سورية في الجبهة الجنوبية، اليوم الأحد، أن مقاتليها ملتزمون بوقف إطلاق النار في ثلاث محافظات بجنوب سوريا هي درعا والقنيطرة والسويداء.

وأشارت المصادر، وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية، إلى أن الطيران لم يحلق فوق المحافظات الثلاث، عقب بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب سوريا ظهر اليوم.

يذكر أنه تم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب سوريا، عقب لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورج بألمانيا.

وتشكل المحافظات الجنوبية الثلاث إحدى المناطق الأربع التي تضمنتها مذكرة “مناطق خفض التصعيد” التي وقعتها كل من روسيا وإيران، حليفتي النظام السوري.. وتركيا الداعمة للمعارضة، في العاصمة الكازاخستانية (أستانا) في الخامس من مايو.

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