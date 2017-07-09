تزايد جماهير الزمالك بملعب برج العرب2017-07-09 19:24:07
تزايدت أعداد جماهير نادي الزمالك في ملعب برج العرب بالإسكندرية الذي يستضيف لقاء الفريق الأول لكرة القدم أمام أهلي طرابلس الليبي في التاسعه من مساء اليوم؛ في اطار الجولة الختاميه من دور المجموعات لدوري أبطال افريقيا.
وجاء ذلك التذايد من جماهير الزمالك قبل انطلاق المباراة بما يقرب من الساعتين.
ويسود التنظيم علي عملية دخول الجماهير الي ملعب برج العرب.
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