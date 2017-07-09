جمال العدل: لا يصح نقل ما يجري في الشارع إلى التليفزيون

قال المنتج جمال العدل، إن شركة الإنتاج الخاص بعائلة العدل، تتعاون مع كبار النجوم، وبناءً على هذا يستغرقون وقتًا للتفكير وتحضير ما سيقدمه النجوم من أعمال درامية ...