قال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن الشك ليس شعورًا إنسانيًا، ولكنه مرض، يؤدي إلى عدم الاحترام وعدم الثقة في النفس، ويتسبب فى مشكلات تدمر كيان الأسرة.

وأوضح «جمعة»، خلال برنامج «والله أعلم»، في إجابته عن سؤال: «هل للزوجة أن تغار على زوجها؟»، أنه بالنسبة للغيرة فهي شعور إنساني، قد يتولد من الخوف أو الغضب أو الحب أو العادة أو حب التملك، وأسباب أخرى كثيرة، منوهًا بأن الغيرة شعور إنساني فطري طبيعي مثل الحب، ليس مذمومًا في ذاته.

وتابع: إلا أنها إذا فاقت الحد فقد تنقلب إلى ضدها، وتكون أحد أسباب الشك، الذي نقاومه، وندعو الناس إلى الترفع عنه، وعدم جعله أساسًا للحياة فيما بيننا، لأن عدم الثقة في الطرف الآخر نقص وليس كمالًا.