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"التعليم": التقديم للمدارس اليابانية الأسبوع المقبل إلكترونيًا
وزارة التربية والتعليم في مصر

"التعليم": التقديم للمدارس اليابانية الأسبوع المقبل إلكترونيًا

2017-07-09 19:09:44
وكالات

أعلنت وزارۃ التربية والتعليم والتعليم الفني عن مصروفات المدارس المصرية اليابانية، حيث تتراوح ما بين ٢۰۰۰ إلى ٤۰۰۰ جنيه.
وكشف عمرو عبد المنعم مدير وحدۃ المدارس اليابانية بالوزارۃ أن التقديم للمدارس إلكترونيا خلال الأيام القادمة.

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