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مارجريت عازر: الإرهاب لا يمت للإنسانية بصلة
مارجريت عازر

مارجريت عازر: الإرهاب لا يمت للإنسانية بصلة

2017-07-09 19:18:53
كتب - متابعات

قدمت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، العزاء الشعب المصري في شهداء رفح، موضحة أن كل جندي في مصر هو من أبناء الشعب.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “عسل أبيض”، المذاع على شاشة “ten”، مساء الأحد، إن الجماعات الإرهابية “خسيسة”، وانعدمت منها الإنسانية، ولا تمت لها بصلة.

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