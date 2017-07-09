 Moheet on google
الأحد 9 يوليو 2017 07:28 مساءً
روابط سريعة
قرار جمهورى بتعيين رؤساء محاكم الاستئناف
الرئيس عبدالفتاح السيسي - سجادة خريطة مصر

قرار جمهورى بتعيين رؤساء محاكم الاستئناف

2017-07-09 18:55:20
وكالات

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرار جمهورى رقم 304 لسنة 2017 ونصت المادة الاولى من القرار المنشور بالجريدة الرسمية على تعيين رؤساء محاكم الاستئناف بالمحكمة كالاتى “المستشار عادل أحمد بعبش رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة ؛ المستشار عبدالهادى أحمد أحمد عبدالهادى رئيسا لمحكمة استئناف الاسكندرية؛ المستشار عبدالرحمن محمد عبدالرحمن حنفى رئيسا لمحكمة طنطا ؛ المستشار مرسى سيد مرسى رئيسا لمحكمة استئناف المنصورة ؛ المستشار محمد رضا شوكت محمد رئيسا لمحكمة استئناف الاسماعيلية ؛ عاصم عبد الحميد نصر أبراهيم رئيسا لمحكمة استئناف بنى سويف؛ منير محمد عبد الفهيم سيد رئيسا لمحكمة أسيوط ؛ محمود سامى كامل حسن رئيسا لمحكمة استئناف قنا .

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3