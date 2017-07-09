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بدء التشغيل التجريبي لأول محطة للوقود تتبع الخدمة الوطنية في الوادي الجديد
محطة وقود بالاردن - مشتقات نفطية

بدء التشغيل التجريبي لأول محطة للوقود تتبع الخدمة الوطنية في الوادي الجديد

2017-07-09 18:53:47
وكالات

بدأ التشغيل التجريبي لأول محطة وقود أقامها جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة في الوادي الجديد، اليوم الأحد ضمن عدد من المحطات الجاري إنشاؤها بمختلف مناطق المحافظة.
وقال رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد سيد محمود إن المحطة تم إنشاؤها بتكلفة تصل إلى 10 ملايين جنيه على مساحة 10 آلاف متر بمنطقة المعصرة بمركز الداخلة، مشيرًا إلى أن المحطة تتضمن كافة الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن من خدمات التزود بالوقود ومغاسل السيارات وورش الزيوت والإطارات وكافيتريا وسوبر ماركت وغيرها من الخدمات.
يذكر أن العمل في إنشاء المحطة بدأ في أغسطس من العام الماضي، وكان من أهم مطالب المواطنين بمركز الداخلة.

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