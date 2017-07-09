أكد المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي للنيابه الإدارية، أنه يمناسبة زيارة المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل للمستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية والتي اقتصرت على تهنئتها بمنصبها وتدعيم دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد، فقد تم تأجيل جلسة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية التي كان مزمعا‘ عقدها اليوم الأحد الموافق 8/7/2017 إلى موعد لاحق لم يحدد بعد.