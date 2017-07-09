أعلنت هيئة تحرير الشام أبرزها جبهة فتح الشام ،”النصرة سابقا”، اعتقال نحو 100 عنصر من تنظيم “داعش” خلال حملة اعتقالات في شمال غرب سوريا.

وقال مدير العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام في إدلب، عماد الدين مجاهد، حسبما نقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم/الأحد/، إنه بعد رصد تحركات مشبوهة لعناصر تنظيم داعش ضمن الشمال السوري المحرر، تم اعتقال أكثر من 100 عنصر ، بينهم المسؤول الأمني العام للتنظيم في مدينة إدلب “.

وتزامنت هذه الإجراءات الأمنية المشددة مع حملة توقيف مماثلة جرت في بلدة /سرمين/ الواقعة في ريف إدلب الشرقي، ونتج عن العملية السيطرة على مراكز لداعش وضبط مبالغ مالية و”عشرات العبوات والأحزمة الناسفة”..

وشهدت مدينة إدلب انتشارا كثيفا لعناصر ملثمين تابعين لهيئة تحرير الشام، بعدما نصبوا حواجز في الشوارع والساحات الرئيسية، وقاموا بتفتيش السيارات والتدقيق في هويات المارة.