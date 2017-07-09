هواوي تطلق مجموعة جديدة من سلسلة هواتف "Y" في مصر2017-07-09 18:48:10
أطلقت مجموعة هواوي لأجهزة المستخدم مجموعة جديدة من سلسلة هواتف هواوي Y الذكية في السوق المصري وهي هواتف Y3 2017، وY5 2017، وY7 Prime، والتي تتميز بكونها تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والتكلفة المنخفضة، لينضموا إلى مجموعة الهواتف ذات المواصفات المتميزة، والامكانيات الهائلة والتقنيات المبتكرة، والأسعار المناسبة لتمنح المستخدمين تجربة أداء فريدة.
وقال جورج لي، مدير مكتب مصر لـمجموعة هواوي لأجهزة المستهلك: “تقوم استراتيجية الشركة على ضرورة الوصول لكل المستهلكين من خلال الحرص على توفير أحدث وأفضل الهواتف الذكية الحديثة بسعر مقبول مع الحفاظ على المواصفات الممتازة للهواتف الراقية، فالحصول على أعلى جودة لا يتطلب بالضرورة صرف مبالغ طائلة ويمكن توفيره بشكل معقول”
وأضاف: “نؤمن في هواوي بأن كل شخص له الحق في الاستمتاع بتكنولوجية عالية الجودة، وذلك انطلاقاً من استراتيجية هواوي التي تهدف الى المساعدة في بناء عالم يتوفر فيه أفضل وسائل الاتصال.”
ويتميز هاتف Y5 2017 الجديد بذاكرة عشوائية للهاتف 2 جيجابايت وتسع الذاكرة الداخلية 16 جيجابايت قابلة للزيادة،، لأول مرة في هاتف في هذه الفئة، ويعمل الهاتف أيضاً بنظام تشغيل أندرويد 6.0 Marshmallow مع واجهة استخدامEMUI 4.1، ومزود ببطارية بقوة 3,000 مللي أمبير، مما يجعله الاختيار الأفضل للمستهلكين في فئته. يتمتع الهاتف ايضاً بخاصية Easy Key متعددة الوظائف التي تمكن مستخدمي الهاتف من فتح التطبيقات بكل سهولة عن طريق الضغط عليه .
كما يأتي بشاشة بقياس 5 بوصة بدقة وضوح 720 بكسل، مع كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل في حين تبلغ دقة الكاميرا الأمامية 5 ميجابكسل لالتقاط صور السلفي، كما يعمل بمعالج ميدياتك MT6737T رباعي النواة.
ويأتي هاتفY3 2017 بالعديد من المميزات التي تبدأ بشاشه بقياس 5.0 بوصه وبدقة 480 × 854 بكسل ويأتي بنسختين الاولي مزودة بمعالج رباعي النواه من نوع Mediatek MT6737М 64 بت والثانية بمعالج رباعي النواه من نوع Mediatek MT6580M 32 بت.
ويمتلك الهاتف ذاكره عشوائية 1 جيجا رام وذاكرة تخزين داخليه 8 جيجابايت. وتعمل الكاميرا الخلفية للهاتف بدقة 8 ميجا بكسل فى حين تأتى الكاميرا الاماميه بدقة 2 ميجا بكسل ويعمل الهاتف بنظام إصدار 6.0 Marshmallow المجهز ببطارية من نوع ليثيوم أيون سعة 2200 ميلي أمبير. حيث يعد الY3 2017 الجهاز الأكثر عملية في فئته.
أما هاتف Y7 Prime فيأتي بشاشه بقياس 5.5 بوصه وبدقة HD 720p ويعمل بمعالج رباعي النواه من نوع Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435 بمعمارية 64 بت يعمل بتردد 1.4 جيجاهرتز. يأتي الهاتف مزود بذاكره عشوائيه 2 جيجا رام وذاكرة تخزين داخليه 16 جيجابايت مع امكانية دعم بطاقات الذاكره الخارجية.
ويتميز الهاتف بكاميرا خلفيه بدقة 12 ميجا بكسل وكاميرا اماميه بدقة 8 ميجا بكسل لإلتقاط صور مميزة بهاتف ذكي في هذه الفئة السعرية. كما تم تزويد الجهاز بنظام NOGA 7.0 مع بطاريه من نوع ليثيوم أيون سعة 4000 ميلي أمبير، ليعيش الهاتف فترات طويلة دون شحنه.
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