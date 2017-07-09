 Moheet on google
الأحد 9 يوليو 2017 07:29 مساءً
روابط سريعة
جمارك سيارات السويس تحصل 89.34 مليون جنيه إيرادات خلال يونيو الماضي
جمارك سيارات

جمارك سيارات السويس تحصل 89.34 مليون جنيه إيرادات خلال يونيو الماضي

2017-07-09 18:42:34
خاص - محيط

بلغ إجمالي إيرادات سيارات النقل والملاكي بجمارك السويس خلال يونيو الماضي 89 مليونا و344 ألفا و59 جنيها.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس أفرجت عن 588 سيارة ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة بقيمة 98 مليونا و641 ألفا و733 جنيها.

وأضاف المصدر أنه تم الإفراج عن 339 سيارة نقل خلال يونيو الماضي بقيمة 93 مليونا و157 ألفا و306 جنيهات، موضحا أن إجمالي عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت بلغ 445 سيارة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3