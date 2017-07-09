بلغ إجمالي إيرادات سيارات النقل والملاكي بجمارك السويس خلال يونيو الماضي 89 مليونا و344 ألفا و59 جنيها.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس أفرجت عن 588 سيارة ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة بقيمة 98 مليونا و641 ألفا و733 جنيها.

وأضاف المصدر أنه تم الإفراج عن 339 سيارة نقل خلال يونيو الماضي بقيمة 93 مليونا و157 ألفا و306 جنيهات، موضحا أن إجمالي عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت بلغ 445 سيارة.