قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الأحد إنه ناقش مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل اليوم العديد من المشروعات القومية الخاصة وتقوية الشبكة النقل والجهود الفائقة وشبكات التوزيع علاوة علي متابعة مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والمشروعات المنشأة ببني سويف والبرلس، مشيرا الى توقيع أربعة عقود بالاحرف الأولي خاصة بمشروع الضبعة النووي.

وأشار الوزير- في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء -الى أنه في مايو المقبل سيدخل الشبكة الكهربائية حوالي 14800 ميجاوات جديدة علاوة علي انشاء محطات العمل بالفحم ومضاعفة القدرة الشبكة الكهربائية ،لافتا الي أنه خلال اليومين الماضيين ونتيجة شدة الحرارة استخدمنا 30400 ميحاوات بزيادة عن العام الماضي حوالي ألف ميجاوات ولدينا احتياطي من الكهرباء ونعمل علي دخول محطات جديدة ويمكن للمصانع تستخدم تلك الكهرباء ولاتوجد لدينا مشكلة في ذلك علي الاطلاق، لافتا إلى ان الانتهاء من مشروعات الطاقة مع سيمنز سيوفر 1.3 مليار دولار سنويا من قيمة فاتورة الوقود .

بخصوص محطة الضبعة النووية ...قال أنه يتم حاليا استكمال بعض الاجراءات القانونية فى عقود محطة الضبعة بالإضافة الى أنه تم مراجعة عقدين بصورة نهائيا بمجلس الدولة، ويتم حاليا ترجمة العقدين الآخرين ليتم إرسالهما لمجلس الدولة لمراجعتهما .

وكشف الوزير عن انشاء شبكة لنقل الكهرباء بطول 2000 كيلو متر لعمل شبكة قوية لتصبح مصر محطة لتداول الطاقة ، مضيفا أن استهلاك المؤسسات الحكومية يبلغ 4% من الكهرباء فيما تستهلك المنازل 47%‏ ، مؤكد أننا لن نترك حقوقنا وسنعمل على استكمال جمع مستحقاتنا من الوزارات.

وأضاف انه تم عقد اجتماعين مع رئيس الوزراء أمس الاول لمناقشة التقدم في المشروعات المختلفة التى تنفذها الوزراء، وكذلك الانتهاء من المحطات لكهربائية وتقوية شبكات النقل، وشبكات التوزيع، لافتا إلى وجود مشاكل في زيادة الأحمال ببعض المحطات كما تم خلال الإجتماع بحث المشروعات ومعدل التقدم فيها .

وقال الدكتور محمد شاكر أنه ناقش مع وزير الدولة الياباني بحضور رئيس الوزراء إنشاء محطة انتاج الطاقة بالفحم التى سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، لافتا الى أن هناك عروضا من بعض الدول وتم تعيين خبير بلجيكي لمناقشة العروض واختيار الأفضل.