أصدرت أسرة المعهد الدولى العالى للإعلام بأكاديمية الشروق، العدد الأول من مجلة دراسات فى الإعلام، مُهداة إلى الأستاذة الدكتورة هويدا مصطفى، عميد المعهد السابق، وأستاذة الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، تقديرًا وعرفانًا لقيمة وقامة إنسانية وعلمية عالية.

يتضمن العدد السيرة الذاتية للدكتورة هويدا مصطفى، وبعض إنجازاتها خلال فترة توليها منصب العميد، بالإضافة إلى مجموعة من الأوراق البحثية والمقالات العلمية، وهى كالتالى:

-التناول الإعلامى لمحاور المشاركة السياسية للمرأة فى برامج التوك شو، للدكتورة إلهام يونس.

- الحقوق الإعلامية للطفل العربى، للدكتور أشرف قادوس.

- إستخدام المراهقين العاديين وذوى الإحتياجات الخاصة لموقع يوتيوب فى متابعة الأحداث الإرهابية، للدكتورة مروى عبد اللطيف.

- المعالجة الصحفية لإنتخابات رئاسة الجمهورية فى مصر، للدكتورة يسرا صبيح.

- إسترتيجية التسويق السياسى المستخدمة فى التغطية الصحفية للحملات الإنتخابية، للدكتور سامح حسانين.

- الإخراج الصحفى للإنتخابات الرئاسية فى الصحف المصرية، للدكتورة هند يحيى.

- المعالجة الإعلامية للإغتيالات السياسية بعد ثورة 30 يونيو، للدكتورة فاطمة شعبان.

- ثقافة الإرهاب كما تعكسها الدراما المصرية، للدكتورة نسرين عبد العزيز.

- دور الإعلام فى مواجهة الإرهاب الألكترونى ، للدكتورة غادة نصار.

- دور العلاقات العامة فى إدارة سمعة المنظمات، للدكتورة رشا سمير.

- دور الهيئة العامة للإستعلامات كأداة للسياسية المصرية فى القارة الإفريقية، للدكتور على عبدة.

- إعلانات الإنترنت والقيم الإجتماعية( دراسة ميدانية) ، للدكتورة رشا حجازى.

- الإعلان فى الأنظمة الإعلامية المعاصرة ( عرض كتاب) ، للأستاذة رنا إيهاب.

- هل تساهم آليات التنظيم القانونى فى تعديل مسار الإعلام المصرى، للدتور حسين ربيع.

- الإعلام المصرى بين صناعة التوتر وتدعيم المواطنة، للدكتورة رامى عطا صديق.