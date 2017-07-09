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الجيش البولندي يفكك قنبلة وزنها نصف طن من مخلفات الحرب
علم بولندا

الجيش البولندي يفكك قنبلة وزنها نصف طن من مخلفات الحرب

2017-07-09 19:04:56
أ ش أ

تمكن عناصر تفكيك الألغام بالجيش البولندي من إخراج قنبلة جوية وزنها 500 كيلوجرام (بها 220 كيلوجراما من المواد المتفجرة) من أحد مواقع البناء في مدينة بيلوستوك على الحدود مع بيلاروسيا.

وأضافت قناة “روسيا اليوم” الإخبارية، اليوم الأحد، أنه تم نقل القنبلة وهي من مخلفات الحرب العالمية الثانية، إلى ميدان للرماية تابع للجيش ثم تفجيرها بنجاح.

وكانت السلطات أجلت حوالي 10 آلاف شخص من سكان المناطق القريبة تحسبا لما قد يطرأ خلال تنفيذ عملية إخراج القنبلة من مكانها ونقلها.

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