مميش يشدد على أهمية الاستفادة من الكفاءات المصرية بالخارج خلال استقباله وزيرة الهجرة2017-07-09 18:32:02
أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس اليوم الأحد على ضرورة التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة ، وتفعيل التواصل مع أبناء مصر بالخارج، لتحقيق خطة الدولة الطموحة في التنمية، والاستفادة من خبرات الكفاءات المصرية بالخارج .
جاء ذلك خلال استقبال الفريق مميش الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، يرافقها وفد رفيع المستوى من أبناء مصر في الخارج من أعضاء النادي الثقافي المصري الأمريكي، بحضور اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، والفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة قناة السويس ، والمهندس طارق سيلمان رئيس النادي الثقافي المصري الأمريكي، ، وعدد من أعضاء مجلس إدارة هيئة قناة السويس، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية.
وفي بداية اللقاء دعا مميش الحضور للوقوف حداداً على أروح شهدائنا من أبناء القوات المسلحة الباسلة، مقدماً التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء ، مشددا على أهمية تضافر جهود الدولة ، والتفاف الشعب حول قيادته في مكافحة الإرهاب.
ونوه بأن قناة السويس هي العمود الفقري للاقتصاد المصري، لذلك تحرص إدارة الهيئة على زيادة عائداتها وعدم الاقتصار على رسوم عبور السفن، وذلك بتبني مشروعات تنموية وخدمية بالمنطقة وإعادة هيكلة شركاتها لتكون قيمة مضافة، واعتماد سياسات تسويقية مرنة لجذب خطوط ملاحية جديدة.
كما أشار إلى أن الدولة المصرية تمضي قدماً في تنفيذ مشروعات قومية عملاقة، لإعادة الريادة إلى الاقتصاد المصري، مشدداً على أهمية مشروع قناة السويس الجديدة باعتباره اللبنة الأولى لمشروع تنمية منطقة قناة السويس الطموح، لتحويل المنطقة لمركز لوجيستي وصناعي عالمي، يضم 6 موانيء ومناطق صناعية متنوعة.
وقام الفريق مميش بتقديم درع هيئة قناة السويس لوزيرة الدولة للهجرة، والمهندس طارق سيلمان رئيس النادي الثقافي الأمريكي، والوفد المرافق للقيام بجولة بحرية بقناة السويس الجديدة، وأعقب ذلك تفقد موقع الأنفاق بالإسماعيلية، وزيارة المزارع السمكية ثم الانتقال لمدينة بورسعيد لزيارة ميناء شرق بورسعيد وكوبري النصر العائم وموقع الأنفاق ببورسعيد.
وتأتي هذه الزيارة ضمن البرنامج الذي ينظمه النادي الثقافي المصري الأمريكي ، وتهدف إلى التعرف على مشروع قناة السويس الجديدة ومشروعات التنمية بمنطقة القناة ، بالإضافة لربط الأجيال المختلفة من أبناء مصر بالخارج بوطنهم الأم.
-
عباس يهدد بفرض عقوبات على "حماس".. ويرحب بقبول مشروع ترامب
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس استعداده لقبول مشروع الرئيس الأمريكى “دونالد ترامب” لدولة فلسطينية وفق حدود 1967 ؛ موضحا أنه يتطلع لتنفيذ تعهدات ترمب بالدعم الفعلي ...Sun, 09 Jul 2017 10:45:10 GMT
-
نائب رئيس بنك مصر ينفي إصدار "الشهادة الماسية" بعائد سنوي 25%
نفى عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر ، أن يكون البنك قد أصدر شهادة تسمى “الشهادة الماسية” بعائد سنوي 25% يصرف كل ثلاث شهور، اعتبارا من يوم العمل التالي لشراء الشهادة. ...Sun, 09 Jul 2017 08:51:07 GMT
-
تعرف على القناة الناقلة لمباراة «الزمالك» و«أهلي طرابلس»
تذيع قناة “Bein sport HD 2” اليوم وبشكل حصري مباراة “الزمالك” ونظيره الليبي “أهلي طرابلس” بمنافسات “دور الـ16” بدوري أبطال افريقيا، ويعلق على مباراة اليوم ...Sun, 09 Jul 2017 09:16:39 GMT
-
"انجو" تطرح هاتف الجديد "انجو 4" في مصرSun, 09 Jul 2017 12:13:44 GMT
-
التصديري للصناعات الكيماوية يعلن ارتفاع صادرات القطاع إلى 7ر1 مليار دولار
أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ارتفاع صادراته خلال الخمسة شهور الأولى من العام الجاري بنسبة 37 في المائة، ليبلغ مستوى 7ر1 مليار دولار مقابل 2ر1 مليار دولار. ...Sun, 09 Jul 2017 16:46:32 GMT
-
وزير الكهرباء: إرسال العقود الخاصة بمشروع الضبعة لمجلس الدولة لمراجعتها
قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الأحد إنه ناقش مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل اليوم العديد من المشروعات القومية الخاصة وتقوية ...Sun, 09 Jul 2017 17:04:29 GMT
-
المركز الروسي للمصالحة ينفذ 7 عمليات إنسانية في حلب واللاذقية
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا تنفيذ 7 عمليات إنسانية لأهالي مدينة حلب واللاذقية،خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وأوضح المركز وفقا لقناة “روسيا اليوم” ...Sun, 09 Jul 2017 15:50:07 GMT
-
طبيب مصري أمريكي ضيف أحمد فايق الخميس المقبل
تستأنف فضائية “النهار” عرض حلقات الموسم السادس من برنامج “مصر تستطيع” للإعلامي أحمد فايق، بداية من الخميس المُقبل، وذلك بعد انتهاء فترة إجازة شهر رمضان الكريم، ...Sun, 09 Jul 2017 14:48:56 GMT
-
جمال العدل: لا يصح نقل ما يجري في الشارع إلى التليفزيون
قال المنتج جمال العدل، إن شركة الإنتاج الخاص بعائلة العدل، تتعاون مع كبار النجوم، وبناءً على هذا يستغرقون وقتًا للتفكير وتحضير ما سيقدمه النجوم من أعمال درامية ...Sun, 09 Jul 2017 14:48:56 GMT