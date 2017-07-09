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مقتل جنديين عراقيين اثنين وإصابة آخرين جراء تفجير انتحاري قرب الموصل
تفجير في العراق

مقتل جنديين عراقيين اثنين وإصابة آخرين جراء تفجير انتحاري قرب الموصل

2017-07-09 18:26:11
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قتل جنديان عراقيان مصرعهم وأصيب آخرون جراء تفجير انتحاري نفذته امرأة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي بالموصل

وكشفت الأجهزة الأمنية العراقية - وفقا لقناة ” العربية الحدث ” اليوم الأحد ، أن الداعشية كانت تحمل طفلها وحقيبتين بيدها ثم فجرت نفسها وطفلها قرب الجنود العراقيين، مشيرة إلى أنه تبين أن المرأة تظاهرت أنها من المدنيين الناجين من المعارك .

يذكر أن هروب عناصر تنظيم داعش الإرهابي من المعارك على أنهم مدنيين يعد سيناريو داعشي جديد للفرار من الموصل .

وكانت القوات العراقية بدأت هجومها لاستعادة ثاني أكبر مدن العراق في 17 أكتوبر الماضي ويشكل هذا الإعلان الهزيمة الأكبر لتنظيم “داعش” منذ سيطرته على الموصل قبل ثلاث سنوات.

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