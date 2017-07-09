بالصور.. أسطول سيارات شرطة في مطار بريطاني للقبض على 3 ركاب2017-07-09 18:29:19
اضطرت طائرة بريطانية متجهة إلى إسبانيا الهبوط اضطراريًا قبل مغادرتها المملكة المتحدة لطرد ثلاثة ركاب مشاغبين.
وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الأحد، فإن الطائرة التابعة لخطوط طومسون الجوية أقلعت من مطار جلاسكو هبطت في مطار بريستول خوفًا من تصاعد الخلافات بين ثلاثة رجال.
وتجمع أسطول من سيارات الشرطة في المطار لاستقبال الطائرة واعتقال الثلاثة ركاب.
وأظهرت الصور علامات الندم والإحراج على الركاب الثلاثة لحظة تكبيلهم من قبل رجال الشرطة على مدرج المطار.
وتسبب الثلاثة ركاب في تأخير الرحلة 90 دقيقة في مطار بريستول.
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