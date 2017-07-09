أكد الشيخ وحيد محمد أحمد، الداعية الإسلامي، تعقيبًا على حكم أخذ الزوجة أموال زوجها دون علمه، إن الشريعة الإسلامية بها 5 أحكام تتمثل في الواجب والمستحب والحرام والمروة والمباح، ويمكن أن يكون لمسألة فقهية حكمين على حسب الحالة.

وأضاف في حواره ببرنامج “جراب حواء” على شاشة “ltc”، اليوم الأحد، أن أخذ المرأة أموال زوجها دون علمه حرام، حال إعطاء الزوج جميع حقوقها، فلا يجوز لها أخذ مليم واحد دون علمه، بينما حال كون الزوج رجل شحيح ولا ينفق على المنزل ففي هذه الحالة يجوز للزوجة أخذ أموال زوجها دون علمه بالمعروف.