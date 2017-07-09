 Moheet on google
الأحد 9 يوليو 2017 07:25 مساءً
روابط سريعة
داعية إسلامي: أخذ المرأة أموال زوجها دون علمه حرام
جنيه - جنيهات

داعية إسلامي: أخذ المرأة أموال زوجها دون علمه حرام

2017-07-09 18:31:16
كتب - متابعات

أكد الشيخ وحيد محمد أحمد، الداعية الإسلامي، تعقيبًا على حكم أخذ الزوجة أموال زوجها دون علمه، إن الشريعة الإسلامية بها 5 أحكام تتمثل في الواجب والمستحب والحرام والمروة والمباح، ويمكن أن يكون لمسألة فقهية حكمين على حسب الحالة.

وأضاف في حواره ببرنامج “جراب حواء” على شاشة “ltc”، اليوم الأحد، أن أخذ المرأة أموال زوجها دون علمه حرام، حال إعطاء الزوج جميع حقوقها، فلا يجوز لها أخذ مليم واحد دون علمه، بينما حال كون الزوج رجل شحيح ولا ينفق على المنزل ففي هذه الحالة يجوز للزوجة أخذ أموال زوجها دون علمه بالمعروف.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3