أعلنت وزارة الدفاع الروسية، ارتفاع عدد القرى والمدن السورية المنضمّة في عملية المصالحة إلى 2000 قرية بعد انضمام قرية واحدة بمحافظة السويداء إلى نظام وقف إطلاق النار، وأضافت أن المفاوضات مستمرة مع الفصائل المعارضة بشأن انضمامها إلى الهدنة في محافظات حلب وإدلب ودمشق وحماة وحمص والقنيطرة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الأحد، أن عدد الفصائل الملتزمة بالهدنة وصل إلى 228 فصيلا حاليا، مضيفة أن الوضع في مناطق تخفيف التوتر في سوريا مستقر، مشيرة إلى أن هذا التقييم تتفق عليه جميع الأطراف المتنازعة.

وأضاف البيان أنه خلال الـ24 ساعة الماضية سجل الجانب الروسي في لجنة المراقبة الروسية التركية المشتركة، انتهاكين لنظام وقف إطلاق النار في محافظة اللاذقية، فيما سجل الجانب التركي 7 انتهاكات في درعا وحماة ودمشق واللاذقية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الانتهاكات تتمثل في حوادث إطلاق نار عشوائية من الأسلحة الخفيفة في مناطق يسيطر عليها تنظيما “داعش” و”جبهة النصرة” الإرهابيان.

وقام المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا بتنفيذ 7 عمليات إنسانية خلال اليوم الماضي، حيث قدم 2.6 طن من المواد الغذائية لأهالي مدينة حلب جراء 6 عمليات إنسانية، إضافة إلى توزيع طن آخر من المواد الغذائية في عملية مماثلة بمحافظة اللاذقية.

وشملت المساعدات الإنسانية 1130 شخصا، في حين تم تقديم خدمات طبية إلى 163 شخصا، بالإضافة إلى إرسال قافلة للمساعدات الإنسانية إلى عدد من القرى في محافظة دمشق.