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أندونيسيا تلقي القبض على متشدد يشتبه بانتمائه لداعش
عناصر من الشرطة الاندونيسية

أندونيسيا تلقي القبض على متشدد يشتبه بانتمائه لداعش

2017-07-09 18:21:05
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ألقت الشرطة الأندونيسية اليوم الأحد القبض على متشدد يشتبه بتورطه بالانتماء لتنظيم “داعش” وبث دعايات للتنظيم.

وقالت الشرطة في بيان نشرته وسائل اعلام أندونيسية أن المشتبه به يبلغ من العمر 19 عاما ويدعى غيلمان عمر هريدي اعتقل يوم الجمعة الماضي بالقرب من منزله في جنوب جاكرتا.

وأضاف البيان أن هيردي كان “متطرفا ذاتيا” منذ عام 2015 ويتبع جماعات متطرفة متعددة على تطبيق (تيلجرام) الإلكتروني موضحا أنه “تعهد بالولاء لتنظيم (داعش) بصفته الشخصية وذلك من خلال رسائل نصية”.

وتتهم الشرطة الموقوف بكتابة رسالة تركها بمقر للشرطة بالعاصمة جاكرتا ويهدد فيها بتحويل العاصمة إلى منطقة حرب.

ويعزز الجيش الأندونيسي تدابيره الأمنية في الجزر القريبة من جنوبي الفلبين لمنع انتشار نفوذ المسلحين الذي يقاتلون في مدينة (مرواي) الفلبينية وسط تقارير عن وجود مقاتلين أجانب من إندونيسيا وماليزيا والشرق الأوسط في صفوف المسلحين.

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