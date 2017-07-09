القاهرة / أبيدجان .. يشارك وزير الخارجية في الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان.

القاهرة .. تستأنف محكمة جنايات القاهرة محاكمة 6 متهمين في قضية محاولة اغتيال المستشار معتز خفاجي رئيس إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، الذي فصلت دائرة المحكمة التي يرأسها في العديد من القضايا المتعلقة بقيادات جماعة الإخوان الإرهابية وقضايا الإرهاب التي وقعت في أعقاب ثورة 30 يونيو.

القاهرة .. تستكمل محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة 13 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتصدرهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل العمد والتحريض عليه بحق المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب إرشاد التنظيم بضاحية المقطم إبان أحداث تظاهرات ثورة 30 يونيو.

القاهرة .. تُعقد الدورة الـ26 للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة جميع الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتستمر لمدة خمسة أيام.

القاهرة .. تعقد اللجنة الدائمة للإعلام العربي دورتها العادية التاسعة والثمانين، برئاسة الدكتور عبد المحسن فاروق إلياس رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي، وبحضور السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال، بالإضافة إلى مشاركة الاتحادات والمنظمات والهيئات الممارسة لمهام إعلامية في منظومة مجلس وزراء الإعلام العرب، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

القاهرة .. ينظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية بمصر ####(IFES)#### برنامجًا تدريبيًا تحت عنوان (مقدمة عن العملية الانتخابية لفروع المجلس)، يستهدف تمكين وبناء قدرات مقررات فروع المجلس بالمحافظات على رفع الوعي بأهمية دمج المرأة في مختلف مراحل العملية الانتخابية، لا سيما في ضوء الانتخابات الرئاسية والمحلية المُقبلة.

القاهرة .. يبدأ الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المرحلة الثالثة والأخيرة من التعداد، الخاصة بـ(حصر المنشآت).

بنها .. يزور وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف مدينة القناطر الخيرية في محافظة القليوبية لمتابعة الخدمات الصحية والعامة والحدائق العامة، حيث يستقبله محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي والسكرتير العام اللواء فرحات السبكي والسكرتير العام المساعد المهندس مصطفى عباس والعديد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب.

القاهرة .. يشهد محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتحديد مسارات مخصصة لسير الدراجات بشوارع القاهرة، في إطار المشروع المتكامل لتطوير منظومة النقل الحضري بالعاصمة، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.

القاهرة .. تعلن وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الدكتورة غادة والي نتائج المسح القومي عن التدخين والمواد المخدرة والكحوليات بين طلبة المدارس الثانوية الذي يحدد مدى انتشار المشكلة بين مدارس الثانوي العام والفني، ويقارن بين انتشارها بين الطلبة والطالبات، ويحدد انتشارها وفقًا للنطاق الجغرافي، وذلك بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي.

القاهرة / مكة المكرمة .. تختتم الشركة القابضة (مصر للطيران) موسم عمرة هذا العام، بوصول آخر رحلات الشركة هذا الموسم من الأراضي المقدسة والانتهاء من نقل المعتمرين.

القاهرة .. يفتتح وزير الطيران المدني شريف فتحي ورئيس الشركة القابضة لمصر للطيران صفوت مسلم وعدد من قيادات الطيران المدني فرع الأسواق الحرة لمصر للطيران بصالة الوصول الدولي بمبنى الركاب الجديد رقم 2 بمطار القاهرة الدولي.

القاهرة .. تصدر حركة تنقلات وترقيات رؤساء الأحياء بمحافظة القاهرة.

القاهرة .. يبدأ وفد من وزارة الزراعة والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية زيارة إلى بروكسل؛ للتعرف على المشكلات التي تعوق نفاذ الحاصلات الزراعية إلى دول الاتحاد الأوروبي.

القاهرة .. يعقد ائتلاف (حب الوطن) مؤتمرا صحفيا، في الخامسة مساء، بدار المشاة للقوات المسلحة، بحضور رئيس الائتلاف محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ونائبه المهندس جمال حنفي المنسق العام باسم حلقة نقيب السياحيين، لمناقشة عدد من الأطروحات والحلول لمواجهة زيادة الأسعار وكيفية التخفيف عن المواطنين في هذا السياق، وسبل إتاحة فرص عمل وتدريب للشباب.

القاهرة .. تعقد الهيئة العربية للتصنيع حفل بدء الإنتاج الجديد للسيارة (تويوتا فورتشنر) مُوديل 2017، وذلك بمقر الشركة العربية الأمريكية للسيارات، ومن المقرر حضور وزراء الاستثمار، والصناعة والتنمية المحلية، بالإضافة إلى مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، والسفير الياباني بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد العزيز سيف الدين.

القاهرة .. تعقد وزارة البيئة ندوة حول أسباب ظهور وانتشار قناديل البحر، وعرض مجهودات الوزارة في هذا الشأن.

الإسكندرية .. تنطلق أولى فعاليات المهرجان الإقليمي لنوادي المسرح بفرع ثقافة الإسكندرية التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بقصر ثقافة الأنفوشي؛ ويتضمن اليوم الأول عرضين: الأول بعنوان (الخوف) للمخرج أحمد فيشر، والثاني بعنوان (النافذة) للمخرج أحمد عبد القادر، وتستمر فعاليات المهرجان حتى 20 يوليو الجاري، وتبدأ العروض في الساعة الرابعة عصرًا.

القاهرة .. ينظم صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة أسبوعا لأفلام الفنان العالمي عمر الشريف، اعتبارا من السابعة مساء، بقاعة سينما الهناجر.

الإسكندرية .. يستقبل البيت الفني للمسرح العرض المسرحي (العسل عسل) من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي التابعة للبيت الفني للمسرح، وتبدأ أولى ليالي عرضه على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية في التاسعة والنصف مساء، ولمدة 15 يومًا.

القاهرة .. تنتهي كنترولات الثانوية العامة من تصحيح أوراق الامتحانات، على أن يتم إعلان النتيجة في الأسبوع الثالث من شهر يوليو.

الإسكندرية .. يستقبل مسرح مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية العرض المسرحي (يحكى أن) الذي تقدمه فرقة (استديو ديوان للفنون المسرحية) بالتعاون مع فرقة (هلوسة للفنون الأدائية).

سوهاج .. تعقد محافظة سوهاج دورة علمية وعملية وتثقيفية مكثفة في مجال (الأمن والسلامة ومكافحة الحرائق)، بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، وتستهدف العاملين بالديوان العام، والوحدات المحلية لمراكز المدن والأحياء ومديريات الخدمات بمحافظة سوهاج.

القاهرة .. تنظم كلية التجارة بجامعة عين شمس مؤتمرا علميا، بحضور نواب رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور سيد الخولي عميد الكلية، تحت عنوان (دور المهن في التميز القومي وتفعيل الأبحاث العلمية التخصصية)، في إطار التقدم العلمي والعالمي للبحث العلمي، وأهمية دعم الدولة، وتحقيق المراكز التنافسية.

الغردقة .. تبدأ امتحانات المتقدمات لشغل وظيفة (ضابط أمن إناث) بمطار الغردقة الدولي، بمجمع الإعلام بالغردقة، خلال الفترة من 7 حتى 13 من يوليو الجاري.

الإسكندرية .. تبدأ فعاليات مهرجان الصيف الدولي الـ15 بمركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، التي تستمر حتى 26 أغسطس المقبل، ويتضمن أكثر من 60 فعالية فنية متنوعة بين موسيقى ومسرح وسينما ورقص، ويأتي تزامنا مع الاحتفال بمرور 15 عاما على افتتاح مكتبة الإسكندرية.

القاهرة .. تعقد غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات مؤتمرًا لمناقشة كيفية استخدام الطاقة الجديدة والنظيفة في الصناعة بدلًا من الوقود التقليدي.

القاهرة .. تنظم لجنة مصر العطاء بالنقابة العامة للأطباء حفلا لتوزيع مستلزمات طبية وقطع غيار لـ85 طفلا سبق أن قاموا بعمليات زراعة القوقعة بتكلفة 215 ألف جنيه.

الإسكندرية .. يفتتح عميد كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية الدكتور محمد هلال “معرض فن بلا أسوار الثالث عشر” بمركز أركان للإبداع بكاتدرائية القديس مرقس الأسقفية، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

القاهرة .. يقام اللقاء الشهري لنادي كاميرا الصاوي مع المصور كريم نبيل، وذلك بقاعة الكلمة بساقية الصاوي بالزمالك في تمام الساعة السابعة مساء.

القاهرة .. تنظم ساقية الصاوي ليلة سينمائية خاصة لأول مرة في مصر مع المخرجة الإنجليزية ليلى خان، حيث يتم عرض اثنين من أفلامها (المياه المسروقة، و6 أكواب شاي)، وذلك على خشبة مسرح الحكمة بالزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء.

الإسكندرية .. تقام مباراة كرة القدم بين فريقي الاتحاد والإسماعيلي ضمن مباريات الأسبوع الرابع والثلاثين من بطولة الدوري العام المصري على استاد برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة الخامسة مساء.

الإسكندرية .. تقام مباراة كرة القدم بين فريقي الإنتاج الحربي والمصري ضمن مباريات الأسبوع الرابع والثلاثين من بطولة الدوري العام المصري على استاد برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

المنصورة .. تعقد المكتبة الثقافية بمدينة تمي الأمديد بالدقهلية ندوة في الحادية عشرة صباحًا عن ثورة 23 يوليو 1952 بمقر المكتبة.

المنصورة .. تنظم مكتبة المجاهد حسن طوبار الثقافية بمدينة المنزلة بالدقهلية ورشة مسرح تتضمن تدريبات في مجالات التأليف والإخراج والتمثيل والديكور، وذلك في الثانية عشرة ظهرا بمقر المكتبة.