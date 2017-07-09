الخارجية الإيرانية: موسم الحج لا صلة له بالعلاقات مع السعودية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، اليوم الأحد، أن موضوع الحج لا صلة له بالعلاقات مع السعودية.

ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية اليوم الأحد عنه نفيه، في مقابلة صحافية، أن “يكون إرسال وفد قنصلي إلى السعودية في موسم الحج مؤشرًا على إقرار العلاقات أو محاولة لافتتاح مكتب لرعاية المصالح الإيرانية”، مؤكدًا أن موضوع الحج وموضوع تركيبة الوفد الذي سيُرسل إلى السعودية لمتابعة شئون الحج لا صلة له بالعلاقات الثنائية.

وأوضح أنه وفق التفاهم بين منظمة الحج والزيارة الإيرانية ووزارة الحج السعودية لأداء الحج في موسم هذا العام، فسيتم إرسال فريق من 10 أعضاء إلى السعودية في أيام الحج لتقديم الخدمات القنصلية إلى الحجاج الإيرانيين.

وتابع: “لم يكن لدينا (في الخارجية) أي اتصال مباشر مع السعودية، وكانت بعض الدول أبدت رغبتها بالوساطة بيننا وبين السعودية، إلا أن هذا الأمر بالتالي لم يتعد مجرد الكلام (...)”.

وكانت سلطات الحج الإيرانية أعلنت أنه من المقرر أن يتوجه أول فوج من الحجاج الإيرانيين إلى الأراضي المقدسة في 29 يوليو الجاري.

ولم توفد إيران حجاجها إلى السعودية في موسم الحج الماضي.

وأعلنت السعودية مطلع العام الماضي قطع العلاقات مع إيران وطرد دبلوماسييها، بعد اقتحام إيرانيين للسفارة السعودية في طهران.