قال الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الإستراتيجية وأخلاقيات الاتصالات، إن كل العمليات الإرهابية سواء التى تمت داخل أو خارج مصر تشارك في إتمامها بشكل أساسي عناصر فلسطينية سواء من تنظيم حماس أو الجهاد الإسلامي.

وأضاف في حواره ببرنامج “صباح أون”، المذاع على شاشة “أون لايف” اليوم، الأحد، أن التاريخ أثبت أن الخيانة جزء أصيل متأصل فى تركيبة عدد كبير من الشعب الفلسطيني المنتمين إلى جماعة حماس، مضيفا أن الشعب الفلسطيني هو من “انتهك الأرض والعرض المصري”.