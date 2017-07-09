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بث مباشر.. احتجاج مئات الآلاف في اسطنبول ضد الاعتقالات التعسفية
استمرار الاحتجاجات في تركيا

بث مباشر.. احتجاج مئات الآلاف في اسطنبول ضد الاعتقالات التعسفية

2017-07-09 18:05:01
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يتظاهر مئات الآلاف من الأتراك في مدينة اسطنبول اليوم الأحد احتجاجا على الاعتقالات التي أعقبت محاولة الانقلاب.



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