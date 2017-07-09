الجامعة العربية ترحب بتحرير بنغازي وتجدد دعمها للجهود الرامية لتسوية الأزمة الليبية2017-07-09 18:06:48
أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن ترحيبه بالإعلان عن نجاح قوات الجيش الوطني الليبي في تطهير مدينة بنغازي من العناصر الإرهابية والمتطرفة التي كانت متواجدة فيها.
واعتبر أبو الغيط - فى بيان اليوم الأحد - أن ذلك يمثل تطوراً هاماً في الحرب ضد الإرهاب في ليبيا والتي سبق وأن شهدت تحرير مدينة سرت من تنظيم داعش، إلى جانب العمليات العسكرية والأمنية الأخرى الرامية للقضاء على التنظيمات الإرهابية في المناطق الجنوبية من البلاد.
وصرح الوزير مفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط دعا بهذه المناسبة إلى تكثيف الجهود الرامية لحلحلة الأزمة الليبية واستئناف المفاوضات السياسية التي تهدف للتوصل إلى الحلول التوافقية اللازمة لاستكمال تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن أبو الغيط كان قد تلقى اتصالا هاتفياً من غسان سلامة المبعوث الخاص الجديد لسكرتير عام الأمم المتحدة في ليبيا، حيث جددا التزام الجامعة العربية والأمم المتحدة بمواصلة تعاونهما الوثيق من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للوضع في ليبيا والاستمرار في الاتصالات القائمة الرامية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية المختلفة.
كما أوضح المتحدث الرسمي أن سبل حلحلة الأزمة الليبية كانت في مقدمة الموضوعات التي ناقشها أبو الغيط مع وزيري خارجية إيطاليا وروسيا الاتحادية أثناء زيارته لكل من روما وموسكو الأسبوع الماضي، مضيفاً أن أبو الغيط كان قد كلف أيضاً رئيس بعثة الجامعة العربية في روما بالمشاركة في المؤتمر الوزاري الذى استضافته إيطاليا يوم الخميس 6 يوليو الماضي حول معالجة مشكلة تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر المتوسط، وذلك في سياق التزام الجامعة بتقديم كل دعم ممكن للدولة الليبية ومؤسساتها من أجل التعامل مع هذه الظاهرة.
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