قال المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء، إنه تم توقيع ٤ عقود بالحروف الأولى لمشروع الضبعة النووي، ونستكمل بعض الإجراءات القانونية، وتم مراجعة عقدين بصورة نهائية بمجلس الدولة.

وأضاف وزير الكهرباء، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه يتم حاليا ترجمة العقدين الآخرين ليتم إرسالهما لمجلس الدولة لمراجعتهما.