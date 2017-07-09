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وزير الكهرباء: مجلس الدولة يراجع 4 عقود لمشروع الضبعة النووي
محمد شاكر وزير الكهرباء‎

وزير الكهرباء: مجلس الدولة يراجع 4 عقود لمشروع الضبعة النووي

2017-07-09 18:13:58

قال المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء، إنه تم توقيع ٤ عقود بالحروف الأولى لمشروع الضبعة النووي، ونستكمل بعض الإجراءات القانونية، وتم مراجعة عقدين بصورة نهائية بمجلس الدولة.

وأضاف وزير الكهرباء، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه يتم حاليا ترجمة العقدين الآخرين ليتم إرسالهما لمجلس الدولة لمراجعتهما.

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