أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ارتفاع صادراته خلال الخمسة شهور الأولى من العام الجاري بنسبة 37 في المائة، ليبلغ مستوى 7ر1 مليار دولار مقابل 2ر1 مليار دولار.

وأظهر التقرير الشهري للمجلس التصديري ارتفاع أغلب صادرات القطاع، حيث زادت صادرات المنتجات اللدائنية (البلاستيك) والمطاط بنحو 19 في المائة، لتبلغ 43ر545 مليون دولار مقابل 18ر460 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، كما زادت صادرات منتجات الأسمدة بنحو67 في المائة، ليبلغ 03ر412 مليون دولار مقابل 53ر246 مليون دولار.

وأشار إلى أن صادرات مصر من المنتجات الورقية زادت بنحو 13 في المائة، ليبلغ 58ر214 مليون دولار مقابل 82ر189 مليون دولار، كما سجلت صادرات الكيماويات العضوية نموًا ملحوظًا بنحو 362 في المائة، ليبلغ 60ر151 مليون دولار مقابل 77ر32 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ولفت التقرير إلى أن صادرات المنظفات شهدت ارتفاعًا بنحو 74 في المائة، لتسجل بنهاية مايو الماضي 141 مليون دولار مقابل 08ر81 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وارتفعت أيضًا صادرات الكيماويات غير العضوية بنحو 6 في المائة، لتسجل 62ر103 مليون دولار مقابل 14ر98 مليون دولار.

ونوَّه بأن صادرات مصر من المنتجات الزجاجية ارتفعت بنحو 5 في المائة، لتسجل 28ر64 مليون دولار مقارنة بـ14ر61 مليون دولار، فيما بلغت صادرات الكيماويات المتنوعة 35ر47 مليون دولار مقارنة بـ35ر46 مليون دولار بارتفاع طفيف بلغ 2 في المائة.

وزادت صادرات الخلايا الجافة والبطاريات بنحو 32 في المائة، لتسجل 43ر4 مليون دولار مقارنة بنحو 36ر3 مليون دولار، فيما بلغت صادرات مصر من الفحم الحجري والطبيعي نحو 870 ألف دولار مقارنة بـ117 ألف دولار بزيادة بلغت 643 في المائة.

وفي المقابل، ذكر التقرير أن صادرات الأحبار والدهانات تراجعت بنحو 17 في المائة، لتسجل 75ر11 مليون دولار مقابل 76ر15 مليون دولار، كما انخفضت صادرات المواد اللاصقة بنحو 3 في المائة، لتبلغ 22ر15 مليون دولار مقابل 76ر15 مليون دولار، فيما سجلت صادرات مصر من خامات الأفلام تراجعًا بنحو 87 في المائة، لتبلغ 3 آلاف دولار مقابل 26 ألف دولار.

وفي نفس السياق، أوضح التقرير أن تركيا استحوذت على 34 في المائة من صادرات الكيماويات والأسمدة بقيمة بلغت 5ر356 مليون دولار، تلتها في المرتبة إسبانيا باستحواذها على 12 في المائة من الصادرات بقيمة بلغت 7ر127 مليون دولار، وجاءت فرنسا في المرتبة الثالثة باستحواذها على 11 في المائة بقيمة 08ر119 مليون دولار، واحتلت إيطاليا المرتبة الرابعة باستحواذها على 10 في المائة بقيمة 1ر107 مليون دولار، وجاءت كل من المملكة العربية السعودية وبلجيكا في المرتبة الخامسة باستحواذ كل منهما على 7% من صادرات القطاع بقيمة بلغت 58ر71 مليون دولار و8ر69 مليون دولار على الترتيب.

وحول أهم الشركات المصدرة للقطاع، بيَّن التقرير أن (المصرية ميثانيكس لإنتاج الميثانول) احتلت المرتبة الأولى من حيث الشركات المصدرة، تلتها (بروكتر آند جامبل مصر)، ثم شركة (أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية)، تلتها في المرتبة الرابعة (المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته)، وجاءت (الشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي) في المرتبة الخامسة، ثم (الشركة المصرية للأسمدة)، وفي المرتبة السابعة جاءت شركة (أجريوم المصرية للمنتجات النيتروجينية).