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مصدر أمني: لا صحة لما أثير حول استهداف طائفة «الايجور» المقيمين بالقاهرة
وزارة الداخلية

مصدر أمني: لا صحة لما أثير حول استهداف طائفة «الايجور» المقيمين بالقاهرة

2017-07-09 17:09:37
محيط: أ. ش. أ

أكد مصدر أمني مسئول أنه لا صحة لما أثير حول استهداف طائفة “الايجور” من الصينيين المقيمين بالقاهرة.

وشدد المصدر الأمنى المسئول – فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أن تلك الترديدات عارية تماما عن الصحة، موضحا أن الأمر لا يتعدى كونه مراجعة دورية لإقامات الأجانب المقيمين فى البلاد بصفة عامة.

وأضاف أنه اتضح وجود عدد من الصينيين الذين ينتمون إلى طائفة “الإيجور”، مخالفين لشروط الإقامة فى البلاد، مما دعا البعض إلى تفسير ذلك باستهدافهم على غير الحقيقة، مؤكدا فى الوقت نفسه أن تلك الإجراءات دورية ومستمرة على جميع الأجانب المقيمين بالبلاد.

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