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المسابقات تعلن موعد ومكان لقاء القمة بين الأهلي والزمالك
الاهلي والزمالك

المسابقات تعلن موعد ومكان لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

2017-07-09 17:06:40

قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أن مباراة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك والمقررة 17 يوليو الجاري، ستقام على استاد برج العرب في الإسكندرية.
وأشار حسين في تصريحات خاصة ل “الهلال اليوم” أنه تم مخاطبة الجهات المعنية بشأن إقامة المباراة في برج العرب بعدما تم رفض إقامتها في استاد السلام، وطلب الجهات الأمنية نقل المباراة خارج القاهرة.
وأضاف أنه تم الحصول على الموافقات بنقل المباراة إلى برج العرب شفهيا، بعدما وافق الأهلي على نقل المباراة إلى الإسكندرية وفي انتظار الموافقات الرسمية من الجهات الأمنية.
ويواجه الاهلى نظيره الزمالك 17 يوليو الجاري في ختام منافسات الدوري الممتاز بعدما حسم الأهلي لقب هذا الموسم قبل نهايته بأربع جولات.

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