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حفل فرعوني وحضور وزير الرياضة في حفل ختام مونديال السلة
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حفل فرعوني وحضور وزير الرياضة في حفل ختام مونديال السلة

2017-07-09 17:05:00

يشهد خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، حفل ختام بطولة كأس العالم لكرة السلة للشباب تحت 19 سنة، والتى تقام باستاد القاهرة، بمشاركة 16 منتخبا، حيث ينافس على كأس البطولة منتخبا إيطاليا وكندا.
ومن المقرر أن يشهد حفل ختام مونديال السلة عقب انتهاء المباراة النهائية بعض الفقرات التى تتضمن عروضاً مصورة لأبرز المعالم الأثرية والسياحية المصرية، خاصة أنها نالت إعجاب الوفود المشاركة فى البطولة، وتم تنظيم رحلات ترفيهية لهم بالأهرامات وأبو الهول، بالإضافة إلى معالم القاهرة الشهيرة.
يذكر أن منتخب السلة ينافس على المركزين الحادى عشر والثانى عشر أمام نيوزيلاندا.

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