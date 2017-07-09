أكَّد فرناندو توريس مهاجم أتلتيكو مدريد، أنَّه “يتمنى اللعب” بصفوف الروخيبلانكوس “إلى الأبد”، بعد تجديد عقده معه لموسم آخر، مشيرًا إلى أنه سيخوض الموسم المقبل كما لو كان “الأخير”.

وقال توريس في مقابلة نُشرت الأحد، على الموقع الإلكتروني لأتلتيكو مدريد: “أتمنى اللعب هنا إلى الأبد، وأن أتمكن من إنهاء مشواري في مستوى جيد بالنادي الذي أرغب في البقاء معه”.

وأضاف توريس “أعتقد أنه كان من المهم بالنسبة لي اللعب بالعام الأخير في ملعب فيسنتي كالديرون. كل مباراة لها كثير من الذكريات وإحساس لم أشعر به في أي ناد آخر أو مع النادي في أعوام أخرى. لقد كان عامًا رائعًا”.

وأوضح توريس، 33 عامًا: “أرغب كثيرًا في بدء الموسم الجديد. أشعر بنصيبي من المسؤولية تجاه ملء الملعب الجديد (واندا ميتروبوليتانو) بالذكريات”.

واعترف أنَّه “من الصعب تخيل اللعب في ملعب غير كالديرون. ولكن ستأتي تلك اللحظة، وسيتحتم علينا وقتها البدء في صنع ذكريات رائعة”، على الملعب الجديد.

وتحدَّث عن مواجهة الفريق لموسم جديد “مليء بالمتغيرات”؛ بسبب “الصعوبات الرياضية الناجمة” عن عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” التي تحظر على النادي التعاقد مع لاعبين جدد حتي يناير/كانون ثان المقبل.

واختتم: “يجب أن نحلم بأشياء عظيمة وإيجابية. الفريق لديه حاضر جيد جدًا، ومستقبل رائع بمجموعة لاعبين شباب صاعدين. أرى عامًا يجب أن يكون أفضل من السابق. لا أستطيع أن أراه بشكل آخر”.