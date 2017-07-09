توريس يتمنى إنهاء مسيرته في أتليتكو مدريد2017-07-09 17:03:31
أكَّد فرناندو توريس مهاجم أتلتيكو مدريد، أنَّه “يتمنى اللعب” بصفوف الروخيبلانكوس “إلى الأبد”، بعد تجديد عقده معه لموسم آخر، مشيرًا إلى أنه سيخوض الموسم المقبل كما لو كان “الأخير”.
وقال توريس في مقابلة نُشرت الأحد، على الموقع الإلكتروني لأتلتيكو مدريد: “أتمنى اللعب هنا إلى الأبد، وأن أتمكن من إنهاء مشواري في مستوى جيد بالنادي الذي أرغب في البقاء معه”.
وأضاف توريس “أعتقد أنه كان من المهم بالنسبة لي اللعب بالعام الأخير في ملعب فيسنتي كالديرون. كل مباراة لها كثير من الذكريات وإحساس لم أشعر به في أي ناد آخر أو مع النادي في أعوام أخرى. لقد كان عامًا رائعًا”.
وأوضح توريس، 33 عامًا: “أرغب كثيرًا في بدء الموسم الجديد. أشعر بنصيبي من المسؤولية تجاه ملء الملعب الجديد (واندا ميتروبوليتانو) بالذكريات”.
واعترف أنَّه “من الصعب تخيل اللعب في ملعب غير كالديرون. ولكن ستأتي تلك اللحظة، وسيتحتم علينا وقتها البدء في صنع ذكريات رائعة”، على الملعب الجديد.
وتحدَّث عن مواجهة الفريق لموسم جديد “مليء بالمتغيرات”؛ بسبب “الصعوبات الرياضية الناجمة” عن عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” التي تحظر على النادي التعاقد مع لاعبين جدد حتي يناير/كانون ثان المقبل.
واختتم: “يجب أن نحلم بأشياء عظيمة وإيجابية. الفريق لديه حاضر جيد جدًا، ومستقبل رائع بمجموعة لاعبين شباب صاعدين. أرى عامًا يجب أن يكون أفضل من السابق. لا أستطيع أن أراه بشكل آخر”.
-
عباس يهدد بفرض عقوبات على "حماس".. ويرحب بقبول مشروع ترامب
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس استعداده لقبول مشروع الرئيس الأمريكى “دونالد ترامب” لدولة فلسطينية وفق حدود 1967 ؛ موضحا أنه يتطلع لتنفيذ تعهدات ترمب بالدعم الفعلي ...Sun, 09 Jul 2017 10:45:10 GMT
-
نائب رئيس بنك مصر ينفي إصدار "الشهادة الماسية" بعائد سنوي 25%
نفى عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر ، أن يكون البنك قد أصدر شهادة تسمى “الشهادة الماسية” بعائد سنوي 25% يصرف كل ثلاث شهور، اعتبارا من يوم العمل التالي لشراء الشهادة. ...Sun, 09 Jul 2017 08:51:07 GMT
-
تعرف على القناة الناقلة لمباراة «الزمالك» و«أهلي طرابلس»
تذيع قناة “Bein sport HD 2” اليوم وبشكل حصري مباراة “الزمالك” ونظيره الليبي “أهلي طرابلس” بمنافسات “دور الـ16” بدوري أبطال افريقيا، ويعلق على مباراة اليوم ...Sun, 09 Jul 2017 09:16:39 GMT
-
"انجو" تطرح هاتف الجديد "انجو 4" في مصرSun, 09 Jul 2017 12:13:44 GMT
-
يوليو 2017 "يلتهب"
تواصل درجات الحرارة في العالم ارتفاعها للعام الثالث على التوالي، ولن يكون شهر يوليو الجاري استثناء لهذا الاتجاه المستمر منذ منتصف العام 2015. وسجل شهر يونيو الماضي ...Sun, 09 Jul 2017 13:34:39 GMT
-
ناشطون سوريون: قتلي وجرحي في اشتباكات بين فصائل ريف دمشق المسلحة
أفاد ناشطون سوريون /اليوم الأحد/ بتجدد القتال بين فصائل الجماعات المسلحة في غوطة دمشق الشرقية ، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات بعد أن تمكنت “جبهة النصرة” من ...Sun, 09 Jul 2017 14:19:20 GMT
-
البحرين تؤيد ترشيح السفيرة مشيرة خطاب لليونسكو
أكد الشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن مملكة البحرين تدعم السفيرة مشيرة خطاب مرشحة مصر لمنصب ...Sun, 09 Jul 2017 13:34:39 GMT
-
"هيئة الأسرى الفلسطينيين": أوضاع معيشية صعبة للأسيرات في سجن "الشارون" الإسرائيلي
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين بأن الأسيرات في سجن “الشارون” الإسرائيلي اشتكين لمحامية الهيئة من سوء الأوضاع المعيشية في السجن بسبب الاكتظاظ. ...Sun, 09 Jul 2017 13:34:39 GMT
-
الداخلية المصرية تعلن مقتل مُستهدف أحد ضباطها بالمنيا
أكد بيان لوزارة الداخلية أن المتهم في واقعة استشهاد النقيب عمرو إبراهيم محمد عبد العزيز الضابط بوحدة مباحث مركز شرطة ملوي بالمنيا، لقى مصرعهم في تبادل لإطلاق النار ...Sun, 09 Jul 2017 13:00:24 GMT