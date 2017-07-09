مغنية بريطانية سابقة تكشف عن مستقبلها في داعش

اختارت المغنية البريطانية السابقة والمقاتلة في تنظيم داعش الإرهابي سالي جونز قضاء الباقي من عمرها في مدينة الميادين التابعة لمحافظة دير الزور السورية.

وأكد صديق “جونز” لصحيفة “ذا تايمز” البريطانية، أن جونز تعهدت بعدم ترك الخلافة الداعشية أبدًا.

وكانت البريطانية جونز هربت مع زوجها “جنيد حسين” إلى سوريا حيث انضمت لداعش وأصبح ابنها “جو” الوجه الدعائي للتنظيم.

وأكد صديق “جونز” للصحيفة: “المسلمون في الخارج لا يشبهوننا.. وسوف تتمسك جونز بدينها ولن تغادر سوريا”، موضحًا أنها هربت من الرقة إلى الميادين حيث تعهدت بالموت فيها.