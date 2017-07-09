 Moheet on google
الأحد 9 يوليو 2017 05:05 مساءً
روابط سريعة
مغنية بريطانية سابقة تكشف عن مستقبلها في داعش
علم داعش

مغنية بريطانية سابقة تكشف عن مستقبلها في داعش

2017-07-09 17:04:53
متابعات

اختارت المغنية البريطانية السابقة والمقاتلة في تنظيم داعش الإرهابي سالي جونز قضاء الباقي من عمرها في مدينة الميادين التابعة لمحافظة دير الزور السورية.

وأكد صديق “جونز” لصحيفة “ذا تايمز” البريطانية، أن جونز تعهدت بعدم ترك الخلافة الداعشية أبدًا.

وكانت البريطانية جونز هربت مع زوجها “جنيد حسين” إلى سوريا حيث انضمت لداعش وأصبح ابنها “جو” الوجه الدعائي للتنظيم.

وأكد صديق “جونز” للصحيفة: “المسلمون في الخارج لا يشبهوننا.. وسوف تتمسك جونز بدينها ولن تغادر سوريا”، موضحًا أنها هربت من الرقة إلى الميادين حيث تعهدت بالموت فيها.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3