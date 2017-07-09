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الفنلندي بوتاس يتوج بسباق الجائزة الكبرى في النمسا للفورمولا -1
فالتيري-بوتاس-ويليامز

الفنلندي بوتاس يتوج بسباق الجائزة الكبرى في النمسا للفورمولا -1

2017-07-09 17:01:18

توج الفنلندي فالتيري بوتاس، سائق مرسيدس، اليوم الأحد، بلقب سباق الجائزة الكبرى النمساوي، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1.

وحقق بوتا،س ثاني انتصار له في سباقات الجائزة الكبرى، خلال مسيرته في فورمولا 1، بعدما فاز بلقب سباق جائزة روسيا الكبرى في 30 أبريل الماضي.

وبدأ بوتاس، السباق من مركز الاطلاق الأول، ونجح في بسط هيمنته منذ البداية، ليحقق الفوز في النهاية، متفوقا على الألماني سيباستيان فيتيل، سائق فيراري، الذي جاء في المركز الثاني، والأسترالي دانييل ريتشاردو، سائق ريد بول، الذي حل في المركز الثالث.

وحل البريطاني، لويس هاميلتون، سائق مرسيدس، وحامل لقب بطولة العالم، في المركز الرابع.

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