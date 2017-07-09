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وادي دجلة يتعاقد مع محمد عبد المنصف في صفقة إنتقال حر
محمد عبد المنصف

وادي دجلة يتعاقد مع محمد عبد المنصف في صفقة إنتقال حر

2017-07-09 16:58:14

وقع محمد عبدالمنصف، حارس مرمى فريق إنبي السابق، عقود انتقاله إلى نادي وادي دجلة في صفقة انتقال حرة لمدة موسمين مقبلين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأعلن وادي دجلة حصوله على توقيع محمد عبدالمنصف بعد فسخ عقده مع الفريق البترولي بالتراضي بعد ارتباط دام 5 مواسم كاملة.
وكان عصام الحضري، حارس دجلة السابق ومنتخب مصر، قد انتقل إلى صفوف التعاون السعودي، خلال الأيام القليلة الماضية.

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