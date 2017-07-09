ترامب: ندرس مع بوتين إنشاء وحدة للأمن الإلكتروني2017-07-09 16:55:36
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه ناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إنشاء وحدة للأمن “السيبراني” لا يمكن اختراقها، من أجل التصدي للقرصنة الإلكترونية.
جاء ذلك من خلال تغريدة لترامب على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” كتب فيها، “ناقشت مع بوتين إنشاء وحدة للأمن السيبراني لا يمكن اختراقها، وتكون قادرة على التصدي للقرصنة الإلكترونية على الانتخابات، ومواجهة العديد من الأمور السلبية الأخرى”.
ويأتي ذلك على خلفية المزاعم الأمريكية بوجود تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة من قبل قراصنة روس “هاكرز”
وأضاف ترامب أنه “ألح بالسؤال مرتين على الرئيس بوتين بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، وهو ما نفاه بوتين نفيا قاطعا”.
و”الأمن السيبراني” هو عبارة عن مجموعة من الوسائل التقنية والتنظيمية والإدارية التي تمنع الاستخدام غير المصرح به وتحظر سوء الاستغلال واستعادة المعلومات الإلكترونية، ويعتبر سلاحا استراتيجيا بيد الحكومات والأفراد، إذ أصبح جزءا لا يتجزأ من التكتيكات الحديثة للحروب والهجمات بين الدول.
وحول العقوبات المفروضة على روسيا من قبل الإدارة الأمريكية أكد ترامب أنها لم تناقش.
ويبدو أن الرئيس الأمريكي خرج بنتائج مرضية من قمة مجموعة العشرين التي استضافتها مدينة هامبورغ الألمانية، أمس السبت، إذ غرّد أيضا بأنه يجب مراجعة حساباته فيما يخص التجارة الحرة الذي لا يكل ولا يمل عن التذكير في كل مناسبة بأنها “سيئة للغاية” بالنسبة لبلاده.
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