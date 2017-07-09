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ريال مدريد يتمسك بحارسه كيكو كاسيا
CASILLA

ريال مدريد يتمسك بحارسه كيكو كاسيا

2017-07-09 16:52:52

رفض ريال مدريد التخلي عن حارس مرماه كيكو كاسيا لصالح نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مفضلاً استمرار الحارس ضمن صفوف الفريق للموسم المقبل.

ريال مدريد لا يبدي أي اهتمام بالتعاقد مع حارس مرمى جديد في الوقت الحالي سواء على صعيد المركز الأساسي أو البديل، لذلك لن يسمح لكاسيا بالرحيل.

وحسب صحيفة ماركا الإسبانية فإن رافاييل بينيتيز مدرب نيوكاسل يونايتد حاول جاهداً إقناع كاسيا بالانتقال إلى صفوف فريقه، لكن ريال مدريد أبلغ المدرب بأنه لن يوافق على رحيل حارسه.

ويعتبر كاسيا من أبناء ريال مدريد ولعب لمختلف فرقه باستثناء الفريق الأول في الفترة ما بين 2000 – 2007 ، قبل أن ينتقل إلى إسبانيول ثم يعود إلى الريال صيف 2015.

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