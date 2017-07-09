رئيس الوزراء الياباني يلغي جولته الخارجية بسبب الفيضانات2017-07-09 16:50:28
ألغى رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي زيارته المقررة يوم الثلاثاء المقبل لاستونيا وذلك على خلفية تعرض جنوب البلاد لفيضانات تسببت بخسائر مادية وبشرية هائلة.
وكان شينزو أبي قد شارك في أعمال قمة مجموعة العشرين في هامبورغ.
وذكرت السلطات أن الأمطار الغزيرة المنهمرة عدة أيام تسببت بكارثة طبيعية في جزيرة كيوشو ونجم عنها خروج الأنهار من مجاريها وحدوث انهيارات ترابية وطينية ما أسفر عن دمار واسع النطاق في المباني السكنية والطرق والمدارس بالجزيرة المذكورة التي تقع في أقصى جنوب الجزر الأربع الرئيسية في اليابان.
ووصل عدد الضحايا إلى 20 شخصا وأصيب ما لا يقل عن 14 آخرون بجروح مختلفة الخطورة وفقد الاتصال مع حوالي 30 شخصا.
وقامت السلطات بإجلاء الآلاف من المواطنين على الرغم من أن الأمطار الغزيرة تعيق عمل مروحيات الإنقاذ وتمنعها من الإقلاع في الكثير من الأحيان.
وذكرت السلطات أن منسوب المطر الذي هطل على مدينة فوكوكا في جزيرة كيوشو بلغ 22 سم خلال الـ72 ساعة الأخيرة.
واليوم الأحد اشتدت غزارة الأمطار فوق المنطقة من جديد وبلغت مؤخرا في بعض المناطق 54 مم في الساعة.
-
عباس يهدد بفرض عقوبات على "حماس".. ويرحب بقبول مشروع ترامب
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس استعداده لقبول مشروع الرئيس الأمريكى “دونالد ترامب” لدولة فلسطينية وفق حدود 1967 ؛ موضحا أنه يتطلع لتنفيذ تعهدات ترمب بالدعم الفعلي ...Sun, 09 Jul 2017 10:45:10 GMT
-
نائب رئيس بنك مصر ينفي إصدار "الشهادة الماسية" بعائد سنوي 25%
نفى عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر ، أن يكون البنك قد أصدر شهادة تسمى “الشهادة الماسية” بعائد سنوي 25% يصرف كل ثلاث شهور، اعتبارا من يوم العمل التالي لشراء الشهادة. ...Sun, 09 Jul 2017 08:51:07 GMT
-
تعرف على القناة الناقلة لمباراة «الزمالك» و«أهلي طرابلس»
تذيع قناة “Bein sport HD 2” اليوم وبشكل حصري مباراة “الزمالك” ونظيره الليبي “أهلي طرابلس” بمنافسات “دور الـ16” بدوري أبطال افريقيا، ويعلق على مباراة اليوم ...Sun, 09 Jul 2017 09:16:39 GMT
-
"انجو" تطرح هاتف الجديد "انجو 4" في مصرSun, 09 Jul 2017 12:13:44 GMT
-
يوليو 2017 "يلتهب"
تواصل درجات الحرارة في العالم ارتفاعها للعام الثالث على التوالي، ولن يكون شهر يوليو الجاري استثناء لهذا الاتجاه المستمر منذ منتصف العام 2015. وسجل شهر يونيو الماضي ...Sun, 09 Jul 2017 13:34:39 GMT
-
ناشطون سوريون: قتلي وجرحي في اشتباكات بين فصائل ريف دمشق المسلحة
أفاد ناشطون سوريون /اليوم الأحد/ بتجدد القتال بين فصائل الجماعات المسلحة في غوطة دمشق الشرقية ، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات بعد أن تمكنت “جبهة النصرة” من ...Sun, 09 Jul 2017 14:19:20 GMT
-
البحرين تؤيد ترشيح السفيرة مشيرة خطاب لليونسكو
أكد الشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن مملكة البحرين تدعم السفيرة مشيرة خطاب مرشحة مصر لمنصب ...Sun, 09 Jul 2017 13:34:39 GMT
-
"هيئة الأسرى الفلسطينيين": أوضاع معيشية صعبة للأسيرات في سجن "الشارون" الإسرائيلي
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين بأن الأسيرات في سجن “الشارون” الإسرائيلي اشتكين لمحامية الهيئة من سوء الأوضاع المعيشية في السجن بسبب الاكتظاظ. ...Sun, 09 Jul 2017 13:34:39 GMT
-
الداخلية المصرية تعلن مقتل مُستهدف أحد ضباطها بالمنيا
أكد بيان لوزارة الداخلية أن المتهم في واقعة استشهاد النقيب عمرو إبراهيم محمد عبد العزيز الضابط بوحدة مباحث مركز شرطة ملوي بالمنيا، لقى مصرعهم في تبادل لإطلاق النار ...Sun, 09 Jul 2017 13:00:24 GMT