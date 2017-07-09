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رئيس الوزراء الياباني يلغي جولته الخارجية بسبب الفيضانات
فيضانات في اليابان

رئيس الوزراء الياباني يلغي جولته الخارجية بسبب الفيضانات

2017-07-09 16:50:28
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ألغى رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي زيارته المقررة يوم الثلاثاء المقبل لاستونيا وذلك على خلفية تعرض جنوب البلاد لفيضانات تسببت بخسائر مادية وبشرية هائلة.

وكان شينزو أبي قد شارك في أعمال قمة مجموعة العشرين في هامبورغ.

وذكرت السلطات أن الأمطار الغزيرة المنهمرة عدة أيام تسببت بكارثة طبيعية في جزيرة كيوشو ونجم عنها خروج الأنهار من مجاريها وحدوث انهيارات ترابية وطينية ما أسفر عن دمار واسع النطاق في المباني السكنية والطرق والمدارس بالجزيرة المذكورة التي تقع في أقصى جنوب الجزر الأربع الرئيسية في اليابان.

ووصل عدد الضحايا إلى 20 شخصا وأصيب ما لا يقل عن 14 آخرون بجروح مختلفة الخطورة وفقد الاتصال مع حوالي 30 شخصا.

وقامت السلطات بإجلاء الآلاف من المواطنين على الرغم من أن الأمطار الغزيرة تعيق عمل مروحيات الإنقاذ وتمنعها من الإقلاع في الكثير من الأحيان.

وذكرت السلطات أن منسوب المطر الذي هطل على مدينة فوكوكا في جزيرة كيوشو بلغ 22 سم خلال الـ72 ساعة الأخيرة.

واليوم الأحد اشتدت غزارة الأمطار  فوق المنطقة من جديد وبلغت مؤخرا في بعض المناطق 54 مم في الساعة.

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