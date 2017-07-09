وصل مبعوث خاص لأمير قطر تميم بن حمد، إلى الكويت للقاء أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وفقًا لصحيفة الأنباء الكويتية فى تغريده عاجلة لها على “تويتر”.

يذكر أن هذه الزيارة تعد الأولى منذ تقديم وزير خارجية قطر رفض بلاده على مطالب دول المقاطعة السعودية ومصر والإمارات والبحرين.