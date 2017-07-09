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إيفرتون يعلن عودة واين روني لصفوف الفريق بعقد مدته عامين
واين روني - وين روني

إيفرتون يعلن عودة واين روني لصفوف الفريق بعقد مدته عامين

2017-07-09 16:44:00
محيط: أ. ش. أ

أكد نادي إيفرتون لكرة القدم اليوم الأحد عودة المهاجم واين روني (31 عاما) بعد أن وقع عقدا جديدا مدته عامين قادما من مانشستر يونايتد.

وأشار إيفرتون - في بيان نشر عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت - إلى أن الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا، وقع عقدا مع النادي مدته عامين بعد أن اتفق على الرحيل من مانشستر يونايتد الذي يلعب فى صفوفه منذ عام 2004 ، وذلك مقابل مبلغ مالي لم يتم الكشف عن قيمته.

وقال المدير الفني لإيفرتون، الهولندي رونالد كومان إن روني “يعشق إيفرتون وكان يسعى للعودة بشتى الطرق”، مبرزا أنه ليس لديه “أدنى شك” في قدرات اللاعب الإنجليزي.

وأبرز كومان أن روني على مدار مسيرته الاحترافية التي امتدت لـ15 عاما حتى الآن، فاز بالتشامبيونز ليج وبالدوري الأوروبي وتوج بالدوري الإنجليزي الممتاز خمس مرات، بالإضافة إلى كأس الاتحاد الإنجليزي مرة وكأس رابطة الدوري الإنجليزي ثلاث مرات ومونديال الأندية مرة، فيما بلغ إجمالي عدد الأهداف التي سجلها في مسيرته 323.

يشار إلى أن الدولي الإنجليزي، سجل 17 هدفا في 77 مباراة خاضها مع إيفرتون بين عامي 2002 و2004 قبل أن ينتقل بعدها لمانشستر يونايتد.

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