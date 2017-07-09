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بالصور.. يوفنتوس يستهل مشوار الموسم الجديد بتدريبات تدريجية
يوفنتوس

بالصور.. يوفنتوس يستهل مشوار الموسم الجديد بتدريبات تدريجية

2017-07-09 16:49:43

استهل يوفنتوس تدريباته استعدادا للموسم الجديد، بوجود عدد كبير من اللاعبين الشباب، والثلاثي مهدي بنعطية وستيفانو ستورارو وتوماس رينكون من الفريق الأول.

وظهر اللاعبون لأول مرة بشعار النادي الجديد، الذي تم اعتماده مع بداية يوليو  الجاري، في خطوة ذات أغراض تسويقية كبيرة.

ومن المقرر أن ينضم باقي اللاعبين بشكل تدريجي إلى التدريبات، طبقا للجدول الموضوع من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة الإيطالي ماسيمليانو أليجري، لضمان حصول الدوليين الذين شاركوا مع منتخبات بلادهم في يونيو  الماضي، قسطا معقولا من الراحة.

يوفنتوس

يوفنتوس

يوفنتوس

يوفنتوس

يوفنتوس

يوفنتوس

يوفنتوس

يوفنتوس

يوفنتوس

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