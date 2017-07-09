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وفاة نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية "بن حلي"
السفير احمد بن حلى نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية ـ أحمد بن حلي

فى كندا

وفاة نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية "بن حلي"

2017-07-09 16:43:03
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توفي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي فى كندا ، حسبما أفادت فضائية “أكسترا نيوز” بنبأ عاجل لها دون ذكر مزيد من التفاصيل حتى الان.

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