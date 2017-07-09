ناشطون سوريون: قتلي وجرحي في اشتباكات بين فصائل ريف دمشق المسلحة

أفاد ناشطون سوريون /اليوم الأحد/ بتجدد القتال بين فصائل الجماعات المسلحة في غوطة دمشق الشرقية ، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات بعد أن تمكنت “جبهة النصرة” من ...