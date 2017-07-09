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روائية: كل رجل يحتاج إلى 3 نساء في حياته
جنس الجنس زواج حب مشاعر

روائية: كل رجل يحتاج إلى 3 نساء في حياته

2017-07-09 16:52:03
كتب - متابعات

أكدت نوال مصطفى، الكاتبة والروائية، أن كل رجل يحتاج إلى 3 نساء في حياته، موضحة أنه لا تفاجىء الزوجة بوجود امرأة أخرى في حياة زوجها لابد أن تكون “3 في 1”.

وتابعت في حوارها ببرنامج “ست الحسن” المذاع على شاشة “on live”، أن الزوج يبحث في زوجته عن الأم، والابنه، والحبيبة، لافتة إلى أنه عندما يفقد الزوج إحدى تلك الشخصيات قد تضعف العلاقة مع زوجته.

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