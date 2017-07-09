يترأس وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، غدا الاثنين، في العاصمة البلجيكية بروكسل، الاجتماع الثاني عشر لمجلس الشراكة الأردني – الأوروبي، وذلك إلى جانب الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية فيدريكا موجيريني.

ومن المقرر أن يلتقي الصفدي، خلال زيارته لبروكسل، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشئون الأوروبية البلجيكي، وأمين عام حلف شمال الأطلسي ولجنة الشئون الخارجية في البرلمان الأوروبي، وعددا من كبار المسئولين الأوروبيين، وفقا لبيان صادر اليوم الأحد عن الخارجية الأردنية.

وسيبحث اجتماع مجلس الشراكة الأردني - الأوروبي، عددا من المواضيع المشتركة وسبل تطوير العلاقات البينية.