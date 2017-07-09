قال مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمد نور الدين، إن العناصر الإرهابية التي نفذت هجوم البرث في رفح يزيد عددها عن 150 فرد حسب روايات الشهود، مشيرا إلى أن هناك تأكيد على المستوى العالي للتكتيك الذي يستغرق وقتا في التدريب والتخطيط والاعداد.

وأضاف نور الدين خلال لقاء له ببرنامج “ساعة من مصر” على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن موقع البرث كان مقراً لقيادة جماعة “أنصار بيت المقدس” الإرهابية، وقامت القوات المسلحة بالسيطرة عليه قبل شهرين وقامت بتصفية قائد أول وثاني الجماعة مما دفعهم للاستعانة بشخصية من غزة، مؤكداً أن هذا الهجوم لم يكن يستهدف شن هجوم عابر ثم الفرار بل السيطرة على الموقع مرة أخرى ورفع علم التنظيم الإرهابي عليه مرة أخرى.

وأكد نورالدين أن أبطالنا ظلوا متمسكين بالأرض ودافعوا عن موقعهم حتى وصلت قوات الدعم، مضيفا أن تلك العناصر الإرهابية كانت تخطط لاستهداف المروحيات الأباتشي بالصواريخ المضادة للطائرات المحمولة كتفاً، إلا أن المروحيات لم تقترب في البداية وقامت المقاتلات (اف-16) بتصفية تلك العناصر.